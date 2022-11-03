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2 минуты назад

Новости автомира: выпущенная в сентябре спецверсия Lada Niva Travel подорожала

Елена Прошина

Внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Black'22 подорожал в России на 68 тыс. рублей. Об этом сообщает портал «Цена Авто».

АвтоВАЗ увеличил стоимость одной комплектации Lada Niva Travel
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Таким образом, подорожание составило 6,4%. Теперь стоимость автомобиля составляет 1 126 900 рублей. При этом минимальная цена внедорожника осталась неизменной - 998 900 рублей. На старте продаж автомобиль стоил 1 058 900 рублей.

Lada Niva Travel оснащена 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 80 л.с., пятиступенчатой механической трансмиссией и постоянным полным приводом.

По данным АО «ППК», с начала 2022 года россияне приобрели 12 509 новых автомобилей Lada Niva Travel, что на 41,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автоновости,Lada,
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