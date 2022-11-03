Toyota будет вынуждена чаще повышать цены на автомобили

Японская компания ожидает, что в будущем цены на продукцию концерна будут повышаться чаще, чтобы компенсировать влияние мировой инфляции и спад производства.

Фото: Toyota Toyota

Квартальная прибыль Toyota по итогам второго квартала текущего финансового года сократилась на 25%, а прогноз по объёмам производства был скорректирован с 9,7 до 9,2 млн автомобилей. Причины - ограничение производства вследствие дефицита комплектующих, высокие темпы инфляции, рост тарифов на энергоресурсы, геополитическая обстановка в мире, вследствие которой приходится закрывать заводы.

Компенсировать убытки и стабилизировать финансовое положение компания может за счёт более жёсткой ценовой политики, пишет Automotive News.