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1 час назад

Новости автомира: Toyota будет вынуждена чаще повышать цены на автомобили

Российская Газета

Японская компания ожидает, что в будущем цены на продукцию концерна будут повышаться чаще, чтобы компенсировать влияние мировой инфляции и спад производства.

Toyota будет вынуждена чаще повышать цены на автомобили
Фото: ToyotaToyota

Квартальная прибыль Toyota по итогам второго квартала текущего финансового года сократилась на 25%, а прогноз по объёмам производства был скорректирован с 9,7 до 9,2 млн автомобилей. Причины - ограничение производства вследствие дефицита комплектующих, высокие темпы инфляции, рост тарифов на энергоресурсы, геополитическая обстановка в мире, вследствие которой приходится закрывать заводы.

Компенсировать убытки и стабилизировать финансовое положение компания может за счёт более жёсткой ценовой политики, пишет Automotive News.

Насколько частыми будут корректировки стоимости автомобилей и на какую величину будут расти прайсы, не сообщается. Новая ценовая политика коснётся рынков США и Европы.

Автоновости,Toyota,
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