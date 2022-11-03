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40 минут назад

Новости автомира: новая Lada Vesta получит систему ABS от китайского производителя KESENS

Южный автомобиль

Новое семейство автомобилей Lada Vesta NG, которое планируется запустить в производство на заводе АвтоВАЗа в Тольятти в марте 2023 года, получит систему ABS от китайского производителя KESENS. Об этом сообщает паблик Avtograd News. В подтверждение этого факта в сообществе опубликован снимок слайда, показанный на конкурсе АвтоВАЗа «Конвейер решений».

Новая Lada Vesta получит китайскую ABS
Фото: Avtograd NewsAvtograd News

Кроме того, китайскую систему ABS могут начать устанавливать и на модели Lada Largus. При сборке последней партии из 1800 автомобилей на них была установлена ABS от китайского производителя Trinova. До конца этого года АвтоВАЗ выпустит 500 автомобилей Lada Largus. Дальнейшее производство фургонов и универсалов Largus будет возможно только после запуска в серийное производство семейства автомобилей Lada Vesta NG.

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