Какие японские трехлетки можно купить по цене до 1,2 млн рублей

Названы нескольких японских моделей, которые в настоящее время можно заказать из Японии. Так как автосалоны в РФ фактически опустели, многие всерьез рассматривают покупку автомобиля из-за границы. В связи с этим издание PROКроссовер указало несколько японцев, которые можно рассмотреть для приобретения.

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Уточняется, что в этот список попали машины возрастом не более трех лет по цене до 1,2 миллиона рублей, а также, разумеется, с правым рулем.

Nissan Elgrand. Этот минивэн 2019-2020 годов выпуска можно приобрести за 1,1-1,2 миллиона рублей. Кроме богатого оснащения под капотом автомобиля находится 2,5 литровый двигатель в сочетании вариатором на 169 лошадиных сил.

Honda Fit. Примерно за один миллион рублей можно также стать владельцем проверенного японского хетчбека. Машина 2019 года выпуска с 1,0-литровым двигателем мощностью 100 л.с. в сочетании с вариатором также обладает богатым оснащением. Бонус станет небольшой расход топлива 5-6 литров.

Mazda CX-5. Широко известный в России паркетник с правым рулем можно приобрести также всего за миллион рублей. Но оснащен он будет 2,5-литровым двигателем на 194 л.с. в сочетании с АКПП и полным приводом.

Toyota Noah. Минивэн 2019-2020 годов выпуска будет стоить миллион с небольшим. Оборудован 2,0-литровым бензиновым двигателем на 152 л.с. и вариатором. Привод только передний.