В России начались продажи обновленного кроссовера Tugella. Такую информацию сообщила пресс-служба компании. Кроссовер получил обновления во внешнем виде и изменённый интерьер. У него теперь более современная бортовая электроника и улучшенные системы безопасности.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

ПроКроссовер.ру

Кроссовер будет доступен на российском рынке в трех комплектациях: Luxury по цене в 3,9 млн рублей, Flagship — 4,19 млн руб. и Flagship Sport — 4,29 млн руб. В салоне автомобиля установлена широка информационно-развлекательная система и цифровая приборка. Сиденья отделаны кожей.

ПроКроссовер.ру