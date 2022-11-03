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18 минут назад

Новости автомира: в России начались продажи обновленного кроссовера Tugella

ПроКроссовер.ру

В России начались продажи обновленного кроссовера Tugella. Такую информацию сообщила пресс-служба компании. Кроссовер получил обновления во внешнем виде и изменённый интерьер. У него теперь более современная бортовая электроника и улучшенные системы безопасности.

В России начались продажи обновленного кроссовера Tugella
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
ПроКроссовер.ру

Кроссовер будет доступен на российском рынке в трех комплектациях: Luxury по цене в 3,9 млн рублей, Flagship — 4,19 млн руб. и Flagship Sport — 4,29 млн руб. В салоне автомобиля установлена широка информационно-развлекательная система и цифровая приборка. Сиденья отделаны кожей.

ПроКроссовер.ру

Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 2,0 литра, который производит мощность в 238 л.с. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной АКПП гидромеханического типа. Привод у кроссовера полный.

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