В России начались продажи обновленного кроссовера Tugella. Такую информацию сообщила пресс-служба компании. Кроссовер получил обновления во внешнем виде и изменённый интерьер. У него теперь более современная бортовая электроника и улучшенные системы безопасности.
Кроссовер будет доступен на российском рынке в трех комплектациях: Luxury по цене в 3,9 млн рублей, Flagship — 4,19 млн руб. и Flagship Sport — 4,29 млн руб. В салоне автомобиля установлена широка информационно-развлекательная система и цифровая приборка. Сиденья отделаны кожей.
Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 2,0 литра, который производит мощность в 238 л.с. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной АКПП гидромеханического типа. Привод у кроссовера полный.