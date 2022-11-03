В автомобилях Audi появятся VR-игры

Стартап holoride, одним из соучредителей которого стала Audi Electronics Venture, в этом месяце запустит интерактивную игровую XR-платформу для автомобилей. Доступ к ней получат совместимые модели Audi с медиасистемой MIB3. Их пассажиры смогут воспользоваться всеми преимуществами расширенной или дополненной реальности, причем картинка, которую они будут видеть в VR-очках, будет мгновенно синхронизироваться с движениями автомобиля.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Начиная с середины ноября покупателям автомобилей Audi с медиасистемой MIB3 и самой свежей прошивкой откроется доступ к интерактивный игровой XR-платформе holoride. Речь идет не о банальных играх на центральном дисплее, а о виртуальной реальности или метавселенной. Первой игрой, которую смогут опробовать пассажиры машин с четырьмя кольцами, станет Cloudbreakers: Leaving Haven от студии Schell Games, создавшей VR-версию популярной кооперативной игры Among Us.

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Фишка платформы holoride — мгновенная синхронизация картинки в VR-очках с движениями автомобиля. Данные с бортовых систем обрабатываются в реальном времени, что не дает разным органам чувств посылать в мозг конфликтующие сигналы. Так, при повороте машины боковые перегрузки будут в точности соответствовать тому, что пассажиры видят в очках виртуальной реальности — в holoride это называют Elastic Content, то есть контентом, который реагирует и на действия человека, и на движения автомобиля.

Набор Pioneers’ Pack для доступа к платформе holoride обойдется в 699 евро, или 43 000 рублей. Он включает VR-очки HTC VIVE Flow, беспроводной геймпад 8BitDo Pro 2, дополнительную лямку для ремня безопасности и годовую подписку. После окончания бесплатного периода нужно будет платить 19,99 евро в месяц или же 178,88 евро в год. Покупателям обещают обширный каталог игр и адаптированных приложений. Также в holoride будет встроенный интернет-браузер и функция дублирования экрана смартфона на 180-дюймовом виртуальном дисплее.