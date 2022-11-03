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26 минут назад

Honda не собирается устанавливать фальшивую «механику» в электромобили

Motor.ru

Главной технической особенностью электрокаров является расположение двигателей, которые находятся непосредственно на осях. Подобная конфигурация подразумевает передачу мощности сразу на колеса. В связи с этим батарейным машинам не нужна механическая трансмиссия для ручного переключения передач. При этом некоторые автопроизводители предлагают повысить вовлеченность водителя в управление электрокаром за счет установки имитационной «механики».

Honda не будет использовать фальшивую «механику» в электромобилях
Фото: Honda Honda

Подобное решение предложила использовать в своих электромобилях компания Toyota. По мнению японской марки, фальшивая механическая трансмиссия сделает управление электрокарами более захватывающим. Руководство компании Honda оказалось не в восторге от этой идеи. По словам генерального директора бренда Тосихиро Мибе, специалисты не собираются использовать в своих электромобилях имитацию «механики».

В Honda предпочитают найти другие способы сделать управление электрокарами более захватывающим. Специалисты считают, что вовлечь водителей в процесс управления можно за счет продвинутой инженерии, современных аккумуляторных технологий, а также благодаря уникальному программному обеспечению. Все эти факторы позволят сделать батарейные машины марки заманчивыми для покупателей.

В начале февраля Ford запатентовал инновационную механическую трансмиссию без сцепления. Подобная коробка передач включает в себя электронное управление.

Автоновости,Toyota,Honda,Ford,
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