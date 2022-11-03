KIA Telluride 2023 получил новые комплектации и подорожал

Машину продают в США и Европе, где спрос на машину превышает предложение, из-за чего дилеры накручивают цены.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Являясь одним из самых востребованных трехрядных семейных кроссоверов, Telluride может продаваться дороже рекомендованных цен», — Эд Ким, президент и главный аналитик AutoPacific.

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Южнокорейский производитель объявил о старте продаж кроссовера нового модельного года KIA Telluride. Пока речь идет только о США, где компания смогла покорить американцев своим трехрядных паркетником. Новый модельный год получил новые комплектации и оснащение. Естественно, это повлекло за собой рост цен на модель.

Вместе с объявлением цен на новый модельный год KIA увеличила производство модели Telluride со 100 тысяч до 120 тысяч единиц. Но даже это пока не может покрыть разницу между спросом и наличием моделей в США. За 2021 год было продано 93,7 тысячи машин, за 10 месяцев 2022 года продано уже больше 80 тысяч паркетников.

Как отмечают местные дилеры, задирающие цены выше рекомендованных производителем, это может немного охладить спрос и сравнять спрос с предложением.

Обновленное поколение машин KIA Telluride получило версии SX и SXP с разницей только в системе привода. Первый оснащен передним приводом, а второй вариант – полным. Это исполнение оснащается 20-дюмовыми черными колесами, кожаными сидениями, аудиосистемой Harman Kardon и комплектом систем активной безопасности. Система навигации умеет даже выбирать безопасную скорость поворота, замедляя машину на виражах. За KIA Telluride SX просят 44,6 тысячи долларов, а за SXP – от 51,7 тысячи (от 2,75 млн и 3,2 млн рублей соответственно по текущему курсу).

Есть еще внедорожные версии X Line и X Pro. Они получили точно такое же оснащение, как прежние комплектации, но еще доработанную систему полного привода. Как признался Стив Центр, глава американского дилера KIA, это не поможет в случае выезда на серьезное бездорожье. Но оставит водителя спокойным в случае поездки в горы или на скользкой дороге в плохую погоду. Паркетник KIA Telluride SXP X-Line стоит от 53,1 тысячи долларов, а SXP X-Pro – от 54,1 тысячи (от 3,27 млн и 3,33 млн рублей соответственно).