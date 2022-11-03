Розовый McLaren два года стоит без движения возле отеля в Лондоне

Британское издание The Sun рассказало о ярко-розовом McLaren 570S, который уже два года припаркован на стоянке возле лондонского отеля St Pancras Renaissance. Постояльцы отмечают, что видели необычный суперкар и раньше. За то время, что автомобиль стоит без движения, он успел стать звездой китайской социальной сети TikTok. Несмотря на длительный простой, внешне британский суперкар выглядит идеально.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Комментаторы многочисленных видео в TikTok сообщают, что впервые заметили розовый McLaren 570S возле отеля еще в 2018 году. А с весны 2020-го яркий суперкар стоит на одном и то же месте без движения изо дня в день. При этом автомобиль выглядит ухоженным, без единого дефекта или грязи на кузове.

По одному из предположений, эксцентричный «Макларен» принадлежит постояльцу St Pancras Renaissance, который заселился в отель в начале пандемии коронавируса в 2020 году, после чего не смог уехать на родину. Однако подтверждения этой информации ни у кого нет.