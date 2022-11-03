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18 минут назад

Новости автомира: розовый McLaren два года стоит без движения возле отеля в Лондоне

Motor.ru

Британское издание The Sun рассказало о ярко-розовом McLaren 570S, который уже два года припаркован на стоянке возле лондонского отеля St Pancras Renaissance. Постояльцы отмечают, что видели необычный суперкар и раньше. За то время, что автомобиль стоит без движения, он успел стать звездой китайской социальной сети TikTok. Несмотря на длительный простой, внешне британский суперкар выглядит идеально.

Розовый McLaren два года стоит без движения возле отеля в Лондоне
Фото: Motor.ruMotor.ru

Комментаторы многочисленных видео в TikTok сообщают, что впервые заметили розовый McLaren 570S возле отеля еще в 2018 году. А с весны 2020-го яркий суперкар стоит на одном и то же месте без движения изо дня в день. При этом автомобиль выглядит ухоженным, без единого дефекта или грязи на кузове.

По одному из предположений, эксцентричный «Макларен» принадлежит постояльцу St Pancras Renaissance, который заселился в отель в начале пандемии коронавируса в 2020 году, после чего не смог уехать на родину. Однако подтверждения этой информации ни у кого нет.

В середине октября в Сети рассказали историю двух жителей британского города Бирмингем, которые хранят на улицах около сотни классических автомобилей. Коллекционерам пришлось договариваться с соседями, чтобы ставить машины возле их домов.

Автоновости,McLaren,
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