Infiniti уходит с российского рынка

Российский офис Infiniti объявил об уходе с российского рынка. Прощальное сообщение, адресованное клиентам, опубликовано на официальной странице Infiniti в соцсети «ВКонтакте».
«Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи. Мы говорим вам до свидания», — отмечается в сообщении.
Поставки новых автомобилей Infiniti в Россию были остановлены в марте 2022 года. В нашей стране автомобили японского премиум-бренда, принадлежащего компании Nissan, не выпускались.
Ранее Nissan объявил об уходе с российского рынка и продаже завода в Санкт-Петербурге государственному ФГУП «НАМИ».