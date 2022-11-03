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42 минуты назад

Новости автомира: Infiniti уходит с российского рынка

Газета.Ruиещё 1

Российский офис Infiniti объявил об уходе с российского рынка. Прощальное сообщение, адресованное клиентам, опубликовано на официальной странице Infiniti в соцсети «ВКонтакте».

Infiniti уходит с российского рынка
Фото: InfinitiInfiniti

«Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи. Мы говорим вам до свидания», — отмечается в сообщении.

Поставки новых автомобилей Infiniti в Россию были остановлены в марте 2022 года. В нашей стране автомобили японского премиум-бренда, принадлежащего компании Nissan, не выпускались.

Ранее Nissan объявил об уходе с российского рынка и продаже завода в Санкт-Петербурге государственному ФГУП «НАМИ».

Автоновости,Nissan,
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