Infiniti уходит с российского рынка

«Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи. Мы говорим вам до свидания», — отмечается в сообщении.