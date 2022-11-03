В Россию привезли "параллельные" Mazda CX-4

На российском авторынке появилась еще одна модель, ввезенная по параллельному импорту – это компактный кроссовер Mazda CX-4, который продается в Китае и производится там же на совместном предприятии FAW-Mazda. Как выяснил портал Quto.ru, в Россию в частном порядке поставили партию таких машин, оснащенных двухлитровым «атмосферником» на 158 лошадиных сил и шестидиапазонным автоматом. Привод у CX-4, поступившей в российские автосалоны, только передний. Цены стартуют от 2,99 миллиона рублей.

Фото: Mazda Mazda

Модель впервые дебютировала в Китае в 2016 году, а в 2019-м пережила рестайлинг: CX-4 построен на базе СХ-5, но превосходит ее по длине и уступает по высоте. На местном рынке, помимо упомянутого 2,0-литрового агрегата, предлагают также вариант с мотором 2.5 на 192 лошадиные силы и полным приводом, но в Россию такие автомобили не завезли.

Mazda

Зато россиянам предложен выбор из нескольких комплектаций. Это базовое исполнение Entry с климат-контролем и светодиодной оптикой, которое обойдет в 2 990 000 рублей, «средняя» комплектация Core с расширенным список оснащения и ценой 3 250 000 рублей и топовая High за 3 520 000 рублей. На все автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, распространяется только ограниченная дилерская гарантия.