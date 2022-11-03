«Хотим сказать вам Sayōnara»: Infiniti уходит из России

Российский офис автомобильной компании Infiniti объявил, что автоконцерн уходит из России. Об этом сообщает Autonews.
«”Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла”, – гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara – на японском означает “до свидания”», – сообщила компания.
Решение приостановить поставки автомобилей в Россию в Infiniti приняли ещё в марте 2022 года. Тогда в компания заявили, что руководство постоянно следит за текущей ситуации и анализирует влияние санкций на бизнес в России. Теперь же компания решила окончательно покинуть рынок РФ.
Ранее стало известно, что производитель крепкого ликера Jagermeister также решил уйти из российского рынка.