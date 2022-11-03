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18 минут назад

Новости автомира: «Хотим сказать вам Sayōnara»: Infiniti уходит из России

Елена Прошина

Российский офис автомобильной компании Infiniti объявил, что автоконцерн уходит из России. Об этом сообщает Autonews.

«Хотим сказать вам Sayōnara»: Infiniti уходит из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«”Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла”, – гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara – на японском означает “до свидания”», – сообщила компания.

Решение приостановить поставки автомобилей в Россию в Infiniti приняли ещё в марте 2022 года. Тогда в компания заявили, что руководство постоянно следит за текущей ситуации и анализирует влияние санкций на бизнес в России. Теперь же компания решила окончательно покинуть рынок РФ.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Ранее стало известно, что производитель крепкого ликера Jagermeister также решил уйти из российского рынка.

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