«Хотим сказать вам Sayōnara»: Infiniti уходит из России

«”Если у проблемы есть решение, то перестаньте волноваться, а если решения нет, волноваться нет смысла”, – гласит японская мудрость. Принятие ситуации является одним из основных столпов японской мудрости, как мы с вами знаем. Сегодня мы хотим сказать вам Sayōnara – на японском означает “до свидания”», – сообщила компания.