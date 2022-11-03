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1 час назад

Новости автомира: россияне переключились на подержанные авто из Японии на фоне спада производства

Газета.Ruиещё 2

На Японию приходится более трех четвертей ввезенных в Россию подержанных автомобилей на фоне снижения производства новых автомобилей в России, сообщает Reuters.

Россияне переключились на подержанные авто из Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данные российского аналитического агентства «Автостат» показали, что импорт новых автомобилей в августе был значительно ниже уровня февраля, но импорт подержанных автомобилей увеличился более чем вдвое до 23 117 с 11 055. Подавляющее большинство (76%) подержанных автомобилей было импортировано из Японии. Беларусь занимает второе место с долей 5,3%», — отмечает агентство.

По данным Владивостокской таможни, с января по август частные лица ввезли в Россию через Владивосток 100 тыс. автомобилей, что на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При импорте новых автомобилей в Россию на физических лиц приходилось 23% в августе 2022 года против 2% в феврале.

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