Ferrari не беспокоится об экономике в следующем году и ожидает значительно роста

Стало известно о том, что итальянская марка Ferrari выразила уверенность в будущем году и не беспокоится по поводу текущих экономических проблем.

В документах содержащих аналитику деятельности за III квартал, генеральный директор Бенедетто Винья отметил, что, хотя финансовые обстоятельства создают проблемы в глобальном масштабе, для итальянского автопроизводителя и его поставщиков сильный портфель заказов служит хорошим предзнаменованием на будущий год.

«…Благодаря портфелю заказов, который у нас есть, который охватывает все продукты, которые у нас есть, а также все регионы. За исключением нескольких моделей, весь наш модельный ряд распродан», — сказал Бенедетто Винья.