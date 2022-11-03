Ferrari не беспокоится об экономике в следующем году и ожидает значительно роста

Стало известно о том, что итальянская марка Ferrari выразила уверенность в будущем году и не беспокоится по поводу текущих экономических проблем.
В документах содержащих аналитику деятельности за III квартал, генеральный директор Бенедетто Винья отметил, что, хотя финансовые обстоятельства создают проблемы в глобальном масштабе, для итальянского автопроизводителя и его поставщиков сильный портфель заказов служит хорошим предзнаменованием на будущий год.
«…Благодаря портфелю заказов, который у нас есть, который охватывает все продукты, которые у нас есть, а также все регионы. За исключением нескольких моделей, весь наш модельный ряд распродан», — сказал Бенедетто Винья.
Так, компания сообщила о скорректированной основной прибыли за третий квартал в размере 435 миллионов евро, что на 17% больше относительно III квартала 2021 года. Кроме того, поставки выросли во всех регионах (кроме EMEA), отчасти благодаря Ferrari 296 GTB и ограниченной серии 812 Competizione.