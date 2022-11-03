Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве в четверг, 3 ноября, вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов. Об этом стало известно по данным сервиса «Яндекс.Пробки».
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.
По данным сервиса, серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52-м километрах) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада). Городской транспорт по выделенным полосам едет быстрее и без серьезных затруднений.