Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве в четверг, 3 ноября, вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов. Об этом стало известно по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.

По данным сервиса, серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.