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56 минут назад

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Газета.Ruиещё 1

Пробки в Москве в четверг, 3 ноября, вечером, в предпраздничный день, достигли 9 баллов. Об этом стало известно по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки в Москве достигли 9 баллов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на востоке, северо-западе.

По данным сервиса, серьезные затруднения наблюдаются на Москворецкой, Пречистенской, Шлюзовой набережных. Плотное движение в центре, на ТТК, Садовом кольце и МКАД в районе Ленинградского шоссе, а также на вылетных магистралях в сторону области.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта отмечается, что на движение также влияют мелкие ДТП и ремонтные работы на МКАД (14, 27, 32 и 52-м километрах) и ТТК (Кутузовский тоннель, Тульская эстакада). Городской транспорт по выделенным полосам едет быстрее и без серьезных затруднений.

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