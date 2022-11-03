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44 минуты назад

Новости автомира: Названа причина скачка продаж отечественных автомобилей

Илья Родин

Значительный рост к отечественным автомобилям осенью может быть обусловлен международной повесткой, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» автоэксперт Михаил Ракитский.

Названа причина скачка продаж отечественных автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ракитский пояснил, что россияне обеспокоены новостями о возможных проблемах с поставками запчастей, в особенности крупногабаритных, для машин иностранных брендов. Соответственно, они опасаются того, что не смогут приобрести для них необходимые детали.

По его мнению, на этом фоне рост продаж российских автомобилей выглядит вполне закономерно.

Вместе с тем, отметил Ракитский, в настоящее время в крупных городах можно свободно приобрести любые комплектующие.

По данным газеты, на продажи также повлияла доступность отечественных машин в рамках госпрограммы поддержки автокредитования.

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