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1 час назад

Новости автомира: в интернет попали шпионские фотографии нового суперкара Mercedes-Benz AMG GT

ПроКроссовер.ру

Стало известно о том, что в интернет попали шпионские снимки и видео прототипа обновленного Mercedes-Benz AMG GT, который будет представлен в конце этого года или в начале следующего.

В интернет попали фотографии нового суперкара Mercedes-Benz AMG GT
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Суперкар построен на новой платформе, известной как MSA, которая дебютировала в обновленном SL. Судя по шпионским снимкам, GT и SL будут иметь схожие пропорции, но разный экстерьер и интерьер.

Например, SL оснащен откидным верхом и сиденьями 2+2. GT в этот раз будет только купе и должен остаться с двухместным салоном. GT также должен отличаться более широким тюнингом.

ПроКроссовер.ру

Как и SL, GT в стандартной комплектации должен иметь 4,0-литровый V-8 с двойным турбонаддувом и 9-ступенчатый автомат. Однако можно с уверенностью сказать, что варианты GT будут обладать большей мощностью, чем SL, которая в настоящее время достигает 577 л.с.

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