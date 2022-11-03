В интернет попали фотографии нового суперкара Mercedes-Benz AMG GT

Стало известно о том, что в интернет попали шпионские снимки и видео прототипа обновленного Mercedes-Benz AMG GT, который будет представлен в конце этого года или в начале следующего.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Суперкар построен на новой платформе, известной как MSA, которая дебютировала в обновленном SL. Судя по шпионским снимкам, GT и SL будут иметь схожие пропорции, но разный экстерьер и интерьер.

Например, SL оснащен откидным верхом и сиденьями 2+2. GT в этот раз будет только купе и должен остаться с двухместным салоном. GT также должен отличаться более широким тюнингом.

ПроКроссовер.ру