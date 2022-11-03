Jeep прекращает производство праворульного внедорожника Jeep Cherokee

Концерн Jeep отказывается от праворульного Cherokee. Это означает, что он также будет утилизирован с рынков, включая Австралию. Автопроизводитель урезал линейку Cherokee в Австралии, уже отказавшись от моделей Limited и Trailhawk, в дополнение к четырехцилиндровому Sport начального уровня. Судьба Cherokee была решена не только в Австралии, поскольку в Европе он уже снят с производства.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Cherokee является последним среднеразмерным внедорожником в Австралии, доступным с двигателем V6, и его снятие с производства означает, что Jeep больше не будет продавать автомобили во втором по объему сегменте в Австралии. Ожидается, что Jeep представит полностью электрического преемника Cherokee в ближайшие три года, и есть большая вероятность, что он будет продаваться в Австралии. Также было подтверждено, что электрические Recon и Wagoneer S будут добавлены в модельный ряд Jeep Down Under, когда они будут готовы к производству.

В последние годы продажи Cherokee в Австралии сократились. Фактически, в прошлом году было продано всего 382 экземпляра, что является резким падением, когда продажи достигли пика в 6 156 единиц в 2015 году, а затем упали до 2 079 единиц в 2016 году и с тех пор снижаются.