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1 час назад

Стала известна дата восстановления движения по Крымскому мосту

Авторадио

Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря. Об этом на совещании у президента Владимира Путина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости. Он отметил, что 5 декабря планируется запуск движения по обеим полосам правой стороны моста, а 20 числа - по другой стороне, полностью. Сейчас уже завершено усиление пролётов и ремонт опор левой неразрушенной стороны. Марат Хуснуллин подчеркнул, что пропуск транспорта сейчас ведётся в штатном режиме с обеспечением 100 процентов досмотра. В то же время монтаж новых пролётных строений разрушенной части начнётся в период с 5 по 10 ноября. Для этого в рекордные сроки изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций.

Стала известна дата восстановления движения по Крымскому мосту
Фото: 
Автоновости,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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