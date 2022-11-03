Стала известна дата восстановления движения по Крымскому мосту

Движение по Крымском мосту планируют полностью восстановить к 20 декабря. Об этом на совещании у президента Владимира Путина сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости. Он отметил, что 5 декабря планируется запуск движения по обеим полосам правой стороны моста, а 20 числа - по другой стороне, полностью. Сейчас уже завершено усиление пролётов и ремонт опор левой неразрушенной стороны. Марат Хуснуллин подчеркнул, что пропуск транспорта сейчас ведётся в штатном режиме с обеспечением 100 процентов досмотра. В то же время монтаж новых пролётных строений разрушенной части начнётся в период с 5 по 10 ноября. Для этого в рекордные сроки изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций.