Саудовская Аравия заявила о создании собственного автомобильного бренда

Саудовская Аравия запустила собственный автомобильный бренд Ceer. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.
По его словам, предприятие будет специализироваться на выпуске электромобилей. Ceer является совместным проектом суверенного фонда Саудовской Аравии и тайваньского производителя электроники Foxconn. В производстве транспортных средств будут использоваться лицензированные технологии компонентов от немецкого концерна BMW.
«Саудовская Аравия сегодня создает не просто новую марку автомобилей, а полноценную отрасль промышленности. Эта отрасль привлечет иностранные инвестиции, создаст множество вакансий для одаренных подданных королевства, а также поспособствует развитию частного сектора и увеличению ВВП королевства в течение нескольких следующих лет», — цитирует заявление Мухаммеда бен Сальмана Саудовское агентство печати (SPA).
В Эр-Рияде ожидают, что проект привлечет иностранные инвестиции в размере $150 млн. На предприятии Ceer будет создано около 30 тысяч рабочих мест. Прогнозируемая доходность проекта к 2034 году — $8 млрд.
Первые электромобили Ceer планируют выпустить с конвейера в 2025 году. Саудовская Аравия намерена производить машины как для внутреннего рынка, так и на продажу в страны Ближнего Востока.