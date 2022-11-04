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2 часа назад

Саудовская Аравия заявила о создании собственного автомобильного бренда

BFM.RU

Саудовская Аравия запустила собственный автомобильный бренд Ceer. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман.

Саудовская Аравия заявила о создании собственного автомобильного бренда
Фото: ТАССТАСС

По его словам, предприятие будет специализироваться на выпуске электромобилей. Ceer является совместным проектом суверенного фонда Саудовской Аравии и тайваньского производителя электроники Foxconn. В производстве транспортных средств будут использоваться лицензированные технологии компонентов от немецкого концерна BMW.

«Саудовская Аравия сегодня создает не просто новую марку автомобилей, а полноценную отрасль промышленности. Эта отрасль привлечет иностранные инвестиции, создаст множество вакансий для одаренных подданных королевства, а также поспособствует развитию частного сектора и увеличению ВВП королевства в течение нескольких следующих лет», — цитирует заявление Мухаммеда бен Сальмана Саудовское агентство печати (SPA).

В Эр-Рияде ожидают, что проект привлечет иностранные инвестиции в размере $150 млн. На предприятии Ceer будет создано около 30 тысяч рабочих мест. Прогнозируемая доходность проекта к 2034 году — $8 млрд.

Первые электромобили Ceer планируют выпустить с конвейера в 2025 году. Саудовская Аравия намерена производить машины как для внутреннего рынка, так и на продажу в страны Ближнего Востока.

Автоновости,BMW,
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