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19 минут назад

Новости автомира: Manhart доработал Porsche 911 Turbo S

Motor.ruиещё 2

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. Оранжево-чёрный спорткар словно стал своеобразным подарком фирмы для своих поклонников к Хэллоуину. В качестве исходника компания выбрала Porsche 911 последнего поколения 992 в модификации Turbo S — и без того мощный с завода автомобиль стал еще мощнее, а кроме того тюнеры поработали над внешностью и интерьером машины.

Manhart доработал Porsche 911 Turbo S
Фото: © Manhart© Manhart

Porsche 911 Turbo S оснащён 3,8-литровым оппозитным бензиновым турбомотором, выдающим 650 сил мощности и 800 Нм крутящего момента. Установка новых турбин, более производительного интеркулера, спортивной выхлопной системы и перепрограммирование блока управления двигателем позволили специалистам получить 835 лошадиных сил и 965 Нм.

Кроме доработок двигателя Manhart TR 800, как именуется спорткар после тюнинга, отличают усиленная 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, уменьшенным на 30 мм благодаря пружинам H&R дорожным просветом и ярким декором кузова.

Демонстрационный автомобиль окрашен в оранжевый цвет, дополненный углепластиковым обвесом TopCar, а новые матово-чёрные колеса также имеют акценты в тон кузова. Салон также выполнен чёрно-оранжевым и отличается, кроме новой обивки, от стокового Porsche 911 Turbo S только фирменными ковриками Manhart.

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