Manhart доработал Porsche 911 Turbo S

Тюнинг-ателье Manhart, которое сделало себе имя на создании мощных автомобилей на базе различных моделей немецких автопроизводителей, представило свой новый проект. Оранжево-чёрный спорткар словно стал своеобразным подарком фирмы для своих поклонников к Хэллоуину. В качестве исходника компания выбрала Porsche 911 последнего поколения 992 в модификации Turbo S — и без того мощный с завода автомобиль стал еще мощнее, а кроме того тюнеры поработали над внешностью и интерьером машины.