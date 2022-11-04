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49 минут назад

Новости автомира: в России начали продавать минивэны Mitsubishi Xpander

ПроКроссовер.ру

Этот японский минивэн доступен в 1 версии. Стоимость автомобиля составляет 2,24 млн.

В России начали продавать минивэны Mitsubishi Xpander
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Известный своей надежностью, Mitsubishi Xpander оснащен такими функциями, как акустический капот, центральный подлокотник, камера с обзором на 360 градусов, ABS (антиблокировочная тормозная система) и другими функциями.

Центральный замок и дверные замки с электроприводом повышают безопасность автомобиля.Mitsubishi Xpander имеет новые точки оснащения, такие как электронный ручник, автоматическое удержание тормоза. Оба ряда сидений имеют подлокотники для пассажиров. На передней панели есть встроенный держатель для бумажных полотенец.

Под капотом установлен 1,5-литровый безнаддувный четырехцилиндровый бензиновый двигатель с технологией MIVEC, который выдает мощностьв 105 л.с. Двигатель сочетается с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач или 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Автоновости,Mitsubishi,
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