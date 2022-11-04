В России начали продавать минивэны Mitsubishi Xpander

Этот японский минивэн доступен в 1 версии. Стоимость автомобиля составляет 2,24 млн.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Известный своей надежностью, Mitsubishi Xpander оснащен такими функциями, как акустический капот, центральный подлокотник, камера с обзором на 360 градусов, ABS (антиблокировочная тормозная система) и другими функциями.

Центральный замок и дверные замки с электроприводом повышают безопасность автомобиля.Mitsubishi Xpander имеет новые точки оснащения, такие как электронный ручник, автоматическое удержание тормоза. Оба ряда сидений имеют подлокотники для пассажиров. На передней панели есть встроенный держатель для бумажных полотенец.