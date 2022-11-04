Subaru выпустит новое поколение Impreza

«Новая Impreza приедет на автосалон в Лос-Анджелесе, и она выведет универсальность, возможности и стиль модели на новый уровень», — отмечается в сообщении компании.

На изображении видны очертания автомобиля в кузове хетчбэк. При этом в нынешнем поколении Subaru Impreza выпускается и в кузове седан. Информации о новом поколении модели производитель пока не раскрывает. При этом близкий по конструкции к Impreza кроссовер Subaru Crosstrek после смены поколений получил 2,0-литровый оппозитный мотор мощностью 152 л.с.