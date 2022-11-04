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39 минут назад

Новости автомира: Rimac Nevera и Lamborghini Aventador SVJ сравнили в гонке по прямой

Motor.ru

Марка Lamborghini известна своими мощными автомобилями, которые способны не только радовать глаз, но и побеждать в гонках. К победам в профессиональных кольцевых гонках компания может добавить и множество выигранных заездов по прямой, причем даже любительских. Но если в соперниках у Aventador SVJ оказывается электромобиль, то машине с двигателем внутреннего сгорания приходится нелегко. Что и доказал хорватский Rimac Nevera, который стал оппонентом для итальянского купе.

Rimac Nevera и Lamborghini Aventador SVJ сравнили в гонке по прямой
Фото: Motor.ruMotor.ru

Одним из героев нового сезона популярного шоу Top Gear стал Rimac Nevera — 1914-сильный гиперкар, оснащённый четырьмя электромоторами, выдающими 2360 Нм крутящего момента. Паспортные данные гласят, что с места до 100 километров в час творение Мате Римаца разгоняется быстрее двух секунд и в компании считают, что есть потенциал и для дальнейшего улучшения.

Несмотря на то, что Lamborghini Aventador SVJ является самым экстремальным вариантом в линейке модели, на фоне своего конкурента суперкар меркнет.

Купе оснащено 759-сильным атмосферным 6,5-литровым V12 с тягой 720 Нм, что делает его одним из самых быстрых среди машин с двигателями внутреннего сгорания. Но во время съемок автомобильного шоу ведущий и гонщик Крис Харрис убедился, что Rimac Nevera в частности и электромобили вообще играют в другой лиге по сравнению с классическими суперкарами.

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