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42 минуты назад

Новости автомира: Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту

Вечерняя Москваиещё 2

В связи с проведением технических работ возможны перерывы в движении автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России в пятницу, 4 ноября.

Минтранс предупредил о перерывах в движении машин по Крымскому мосту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ, — говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали пользоваться маршрутом через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой для проезда из Крыма в Ростовскую область и обратно, говорится в Telegram-канале ведомства.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и, как следствие, прекращению движения всех видов транспорта.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

Автоновости,Илья Иванов,Минтранс РФ,
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