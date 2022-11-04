Старую Toyota Supra продали дороже нового спорткара Porsche

В США старая Toyota Supra четвертого поколения была продана за 74 778 долларов, что превышает цену нового Porsche 718 Cayman примерно на 10 000 долларов. За 25 лет эксплуатации спортивный автомобиль проехал 251 000 километров. Автомобиль в удивительно хорошем состоянии для такого пробега, за исключением мелких дефектов кузова, таких как повреждения краски и зазоры. Интерьер и трансмиссия также требовали внимания, потому что владелец никогда не проводил полное техническое обслуживание.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Еще в 2010 и 2011 годах у Supra меняли рулевую рейку и гидравлический насос рулевого управления. Пять лет назад он получил новые амортизаторы, а в прошлом году — новый двигатель вентилятора HVAC. Продавец сказал, что поставил на машину больше половины ее общего пробега.