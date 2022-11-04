Toyota сделала для SEMA дрифтовую GR86 и дрэговые Supra

Высадив на популярнейшем тюнинг-шоу SEMA десант из доработанных внедорожников и пикапов, Toyota не оставила без внимания и ту часть аудитории, которую интересуют спортивные автомобил. Два проекта, в основу которых легли новая Toyota GR Supra и последнее поколение Toyota GR86, стали украшением заводского стенда. И заодно порадовали поклонников дрифта и дрэг-рейсинга, поскольку обе модели спорткаров подготовлены именно к этим дисциплинам автоспорта.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Автором проекта GR86 Daily Drifter стал популярный автомобильный фотограф и фотограф американского чемпионата Formula Drift Ларри Чен, который поставил перед собой задачу построить бюджетный дрифт-кар. Автомобиль получил турбо-кит HKS GT2 Supercharger Pro ZD8, который в сочетании с выхлопной системой MagnaFlow NEO Series и другими аксессуарами позволил увеличить мощность двигателя до 300 лошадиных сил. Купе оснащено элементами подвески ST Suspensions, тормозами StopTech Big Brake, рулевым управлением GK Tech с увеличенным углом и блокировкой дифференциала OS Giken.

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Кузов дополнительно усилен распорками из каталога Toyota GR и оснащен карбоновыми элементами обвеса от HKS и углепластиковым капотом Seibon. Дополняют дизайн белые колёса Motegi Racing MR154 Battle с шинами Yokohama Advan, светодиодная подсветка Type S и ливрея в стиле машин Formula Drift. В салоне же появились каркас безопасности Studio RSR, гоночное сиденье Sparco EVO QRT и шеститочечные ремни безопасности этого же бренда, руль Vivid Racing VR Bespoke и рычаг коробки передач с укороченным ходом.

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Тем, кто езде в заносе предпочитает гонки по прямой, адресованы «10-секундные близнецы» — проект 10-Second Twins, созданный силами Toyota и команды Toyota Motorsports Garage на базе GR Supra. Задачей было уложиться в бюджет 10 тысяч долларов и построить автомобиль, способный проезжать четверть мили за 10 секунд. Установка наддува и новый блок управления двигателем позволили увеличить отдачу 3,0-литрового мотора с базовых 335 до 620 лошадиных сил. Заднюю подвеску заменили дрэговым решением от The Driveshaft Shop, штатные тормоза Brembo дополнили более производительными колодками Hawk Performance, а вот заводская 8-ступенчатая автоматическая коробка передач осталась нетронутой — только улучшили её охлаждение.

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