Ford сделал концепты для SEMA

Несмотря на официальное заявление марки Ford об отказе от участия в крупнейшей мировой выставке индустрии тюнинга SEMA в Лас-Вегасе, автомобили с голубым овалом на решётке радиатора всё-таки оказались в числе участников шоу. Причем речь идёт не о проектах, созданных частными владельцами и компаниями без участия Ford, а о проектах независимых тюнинг-ателье, которые получили заводскую поддержку американского автопроизводителя. В итоге совместными усилиями была создана десятка заслуживающих внимания машин.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Усилиями Dom Tucci Design был доработан Ford Mustang Mach-E GT, который получил новый аэродинамический обвес с напечатанными на 3D-принтере элементами. В салоне же появились спортивные сиденья с гоночными ремнями безопасности и ряд других аксессуаров. Вторым электромобилем, доработанным для SEMA, стал пикап Ford F-150 Lightning. Ателье Tjin Edition выбрало необычную схему окраски и оснастило модель новыми колесами, а также использовало множество аксессуаров Thule. На крыше появился багажный бокс, в кузове разместились крепления для электровелосипедов Super73, а дополняют этот перечень новая система организации грузового отсека, солнечные батареи, воздушный компрессор и холодильник. В салоне кресла на обоих рядах заменили спортивными сиденьями Recaro.

Motor.ru

Специалисты Real Truck в свою очередь превратили Ford F-150 Lightning в автомобиль поддержки гоночной машины. Пикап получил компрессор, набор инструментов и оборудования для эвакуации с бездорожья и обслуживания техники в полевых условиях. Естественно, электромобиль имеет дополнительную защиту днища, доработанную подвеску и комплект оборудования для организации хранения всех входящих в оснащение вещей. Не обошли вниманием тюнеры и новый Ford Maverick — модель получила доработки от LEER Group, которые помимо более агрессивного внешнего вида включают в себя грузовой отсек с отделениями для хранения вещей и рабочих инструментов. Машина получила солнечные батареи и дополнительную электростанцию для работы с внешними электроприборами.

Motor.ru

Гибридный пикап Ford F-150 Hybrid от BDS Suspension модернизирован для бездорожья. Модель обзавелась комплектом деталей от ARB и аксессуарами для организации багажного пространства, что позволит владельцу выбираться на пересеченную местность со своими вещами. Самым востребованным у специалистов стал возрожденный Ford Bronco, а Yakima и Hypertech уделили внимание и кроссоверу Ford Bronco Sport в ретро-версии Heritage. Автомобиль получил спортивную выхлопную систему Borla, дополнительный свет Rigid и внедорожные аксессуары ARB.

Motor.ru