Porsche сделала из спорткаров 911 экспедиционные внедорожники

Компания Porsche построила в преддверии юбилея модели 911 два автомобиля, подготовленных для тяжелого бездорожья и провела их испытания в условиях высокогорья в Чили, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На склонах вулкана Охос-дель-Саладо автомобили поднялись на высоту 6 тыс. метров над уровнем моря, а также преодолели ледовые поля. Автомобили, построенные на основе полноприводных Porsche 911 Carrera 4 S с оппозитным двигателем мощностью 443 л.с. получили серьезные доработки. Их оборудовали каркасами безопасности, сиденьями из углеволокна. Для увеличения дорожного просвета применены портальные мосты. На днище обоих автомобилей смонтирована защита из арамидного волокна, позволяющая скользить по камням.