Mitsubishi представила новый кей-кар Delica Mini

Стало известно о том, что к 55-летнему юбилею в следующем году компания Mitsubishi решила расширить модельный ряд, добавив Delica Mini — кей-кар со сдвижными дверями для японского рынка.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Delica Mini не очень похожа на актуальную модель Delica. В передней части вместо раздвоенных фар машинка получила светодиодные блоки, чем-то напоминающие Land Rover Defender. Нижняя часть бамперов, пороги и области вокруг колесных арок окрашены в черный цвет, как крыша и стойки. Сзади кей-кар имеет вертикальную дверь с вертикально установленными светодиодными фарами и крошечным спойлером.

Mitsubishi не рассказала подробности о базовой комплектации Delica Mini, но подтвердила, что он будет предлагаться с гибридной силовой установкой и системой полного привода. Похоже, что новая модель будет тесно связана с близнецами Mitsubishi eK X Space и Nissan Roox, длина которых составляет 3 395 мм. Вышеупомянутые кей-кары уже доступны с электрифицированным 660-кубовым двигателем, сопряженным с коробкой передач CVT в вариантах 2WD или 4WD.