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29 минут назад

Новости автомира: Mitsubishi представила новый кей-кар Delica Mini

ПроКроссовер.руиещё 1

Стало известно о том, что к 55-летнему юбилею в следующем году компания Mitsubishi решила расширить модельный ряд, добавив Delica Mini — кей-кар со сдвижными дверями для японского рынка.

Mitsubishi представила новый кей-кар Delica Mini
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Delica Mini не очень похожа на актуальную модель Delica. В передней части вместо раздвоенных фар машинка получила светодиодные блоки, чем-то напоминающие Land Rover Defender. Нижняя часть бамперов, пороги и области вокруг колесных арок окрашены в черный цвет, как крыша и стойки. Сзади кей-кар имеет вертикальную дверь с вертикально установленными светодиодными фарами и крошечным спойлером.

Mitsubishi не рассказала подробности о базовой комплектации Delica Mini, но подтвердила, что он будет предлагаться с гибридной силовой установкой и системой полного привода. Похоже, что новая модель будет тесно связана с близнецами Mitsubishi eK X Space и Nissan Roox, длина которых составляет 3 395 мм. Вышеупомянутые кей-кары уже доступны с электрифицированным 660-кубовым двигателем, сопряженным с коробкой передач CVT в вариантах 2WD или 4WD.

Delica Mini поступит в производство в середине 2023 года и будет предлагаться исключительно в Японии. Ближайшим конкурентом новой модели является недавно представленный Daihatsu Tanto FunCross, который имеет схожие габариты и характер.

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