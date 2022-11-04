Редкий Lamborghini выставлен на аукцион в Германии

Один из 20 суперкаров Lamborghini Reventon будет продан на аукционе в Мюнхене через месяц. Стартовая цена не объявлена, но с пробегом всего 110 км на одометре и одним владельцем, автомобиль является мечтой коллекционера. В объявлении указано, что немецкий владелец купил Reventon, собранный в сентябре 2008 года, для своей частной коллекции. В том же году и в следующем году он получил надлежащее обслуживание, после чего владелец, к сожалению, пренебрегал им до июля этого года.
Автомобиль поставляется с полным комплектом штатных аксессуаров – сумкой, коробкой для ключей, брелоком и складным ножом. Все элементы маркируются цифрой 13 — серийным номером шасси. Также в комплект входит чехол на весь кузов. Оснащенный 6,5-литровым двигателем V12, суперкар развивал мощность 650 л.с., что всего на 10 лошадиных сил больше, чем у Murcielago LP 640. Он разгонялся до 100 км/ч за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигала 340 км/ч.