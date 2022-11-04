Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: редкий Lamborghini выставлен на аукцион в Германии

ПроКроссовер.ру

Один из 20 суперкаров Lamborghini Reventon будет продан на аукционе в Мюнхене через месяц. Стартовая цена не объявлена, но с пробегом всего 110 км на одометре и одним владельцем, автомобиль является мечтой коллекционера. В объявлении указано, что немецкий владелец купил Reventon, собранный в сентябре 2008 года, для своей частной коллекции. В том же году и в следующем году он получил надлежащее обслуживание, после чего владелец, к сожалению, пренебрегал им до июля этого года.

Редкий Lamborghini выставлен на аукцион в Германии
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Автомобиль поставляется с полным комплектом штатных аксессуаров – сумкой, коробкой для ключей, брелоком и складным ножом. Все элементы маркируются цифрой 13 — серийным номером шасси. Также в комплект входит чехол на весь кузов. Оснащенный 6,5-литровым двигателем V12, суперкар развивал мощность 650 л.с., что всего на 10 лошадиных сил больше, чем у Murcielago LP 640. Он разгонялся до 100 км/ч за 3,4 секунды, а максимальная скорость достигала 340 км/ч.

Автоновости,Lamborghini Reventon,Lamborghini,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители