Редкий Lamborghini выставлен на аукцион в Германии

Один из 20 суперкаров Lamborghini Reventon будет продан на аукционе в Мюнхене через месяц. Стартовая цена не объявлена, но с пробегом всего 110 км на одометре и одним владельцем, автомобиль является мечтой коллекционера. В объявлении указано, что немецкий владелец купил Reventon, собранный в сентябре 2008 года, для своей частной коллекции. В том же году и в следующем году он получил надлежащее обслуживание, после чего владелец, к сожалению, пренебрегал им до июля этого года.