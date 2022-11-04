Mitsubishi представила мини-версию Delica

Японский автопроизводитель Mitsubishi представил новую модель Delica Mini. Автомобиль получил имя полноприводного минивэна, который выпускается с 1968 года и в настоящее время представлен в пятом поколении, которое в 2019 году получило глубокий рестайлинг.

Фото: motor1.com motor1.com

Автомобиль Delica Mini представляет собой машину популярного в Японии формата «кей-кар». Компактвэн со сдвижными задними дверями предназначен для активного отдыха. Подробных характеристик новинки автопроизводитель не приводит, однако известно, что Delica Mini получит полный привод. Также для нее предусмотрена гибридная версия: шильдик Hybrid присутствует на фирменных фотографиях новинки.

Для автомобиля будут доступны шесть вариатов однотонной окраски и еще шесть комбинаций двух цветов.