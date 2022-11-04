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38 минут назад

Новости автомира: Mitsubishi представила мини-версию Delica

Газета.Ruиещё 1

Японский автопроизводитель Mitsubishi представил новую модель Delica Mini. Автомобиль получил имя полноприводного минивэна, который выпускается с 1968 года и в настоящее время представлен в пятом поколении, которое в 2019 году получило глубокий рестайлинг.

Mitsubishi представила мини-версию Delica
Фото: motor1.commotor1.com

Автомобиль Delica Mini представляет собой машину популярного в Японии формата «кей-кар». Компактвэн со сдвижными задними дверями предназначен для активного отдыха. Подробных характеристик новинки автопроизводитель не приводит, однако известно, что Delica Mini получит полный привод. Также для нее предусмотрена гибридная версия: шильдик Hybrid присутствует на фирменных фотографиях новинки.

Для автомобиля будут доступны шесть вариатов однотонной окраски и еще шесть комбинаций двух цветов.

Ранее стало известно, что УАЗ повысил экологический класс упрощенных версий моделей «Патриот» и «Пикап» с «Евро-0» до «Евро-2».

Автоновости,УАЗ,Mitsubishi,
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