Icon 4×4 оснастил классический Mercedes-Benz американским V8

Калифорнийское ателье Icon 4×4, которое сделало себе имя на создании рестомодов на базе классических автомобилей, преимущественно внедорожников, представило свой новый проект. На сей раз в компании выбрали необычную базовую модель, превратив классический седан Mercedes-Benz 300 SEL 6.3. Специалисты из Лос-Анджелеса сделали на основе одного из самых редких автомобилей в истории немецкой марки машину с необычным сочетанием ретро-элементов и современных технологий.

Фото: © Icon 4×4 © Icon 4×4

Оригинальная модель, которой с 1968 по 1972 годы сделано было более 6,5 тысяч экземпляров, получила американский 6,2-литровый наддувный V8 семейства LS9 из арсенала General Motors в сочетании с автоматической коробкой передач 4L85E, предназначенной для тяжелых внедорожников и грузовиков.

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Мощность заднеприводного седана не раскрывается, но аналогичный мотор, например, на Chevrolet Corvette ZR1 поколения C6 выдавал 640 лошадиных сил, так что рестомод может иметь аналогичную мощность. Под более мощный двигатель было адаптировано шасси, над которым работала компания Art Morrison.

Рама дополнена новой независимой задней подвеской, переработанным рулевым управлением, а также спортивными тормозами Brembo. Визуально рестомод повторяет оригинальную модель, но отличия есть — кроме заниженной подвески машина получила новые литые алюминиевые 18-дюймовые колеса EVOD, стилизованные под оригинальные диски. Современная светодиодная оптика сочетается с подчёркнуто «изношенным» кузовом, выполненным в стилистике «рэт-лук».