В шорт-лист конкурса «Автомобиль года в Японии» попала Renault Arkana

Список претендентов на звание «Автомобиля года в Японии» (Japan Car of the Year, JCOTY) сезона 2022-2023 сократился с изначальных 48 моделей до 11. В шорт-лист вошли семь машин японских марок и четыре иномарки, включая Renault Arkana. С одноименным кросс-купе, которое до недавнего времени продавалось в России, у этой Арканы мало общего – на японском рынке представлен европейский вариант паркетника, в основе которого лежит платформа CMF-B от Captur.

Национальная премия «Автомобиля года в Японии» или JCOTY проводится в стране с 1980 года. Победителя выбирает экспертное жюри, в состав которого входят автомобильные журналисты и эксперты рынка. Все модели, претендующие на победу, соответствуют строгим критериям: все они должны были выйти на рынок в период с 1 ноября 2021-го по 31 октября 2022 года и их тираж должен превышать 500 экземпляров. Лонг-лист включал 48 моделей, а в шорт-лист попали 11, на одну больше, чем планировалось – по всей видимости, два автомобиля набрали одинаковое количество баллов.