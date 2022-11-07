В шорт-лист конкурса «Автомобиль года в Японии» попала Renault Arkana

Список претендентов на звание «Автомобиля года в Японии» (Japan Car of the Year, JCOTY) сезона 2022-2023 сократился с изначальных 48 моделей до 11. В шорт-лист вошли семь машин японских марок и четыре иномарки, включая Renault Arkana. С одноименным кросс-купе, которое до недавнего времени продавалось в России, у этой Арканы мало общего – на японском рынке представлен европейский вариант паркетника, в основе которого лежит платформа CMF-B от Captur.
Национальная премия «Автомобиля года в Японии» или JCOTY проводится в стране с 1980 года. Победителя выбирает экспертное жюри, в состав которого входят автомобильные журналисты и эксперты рынка. Все модели, претендующие на победу, соответствуют строгим критериям: все они должны были выйти на рынок в период с 1 ноября 2021-го по 31 октября 2022 года и их тираж должен превышать 500 экземпляров. Лонг-лист включал 48 моделей, а в шорт-лист попали 11, на одну больше, чем планировалось – по всей видимости, два автомобиля набрали одинаковое количество баллов.
В сезоне 2022-2023 «Автомобилем года в Японии» могут стать Suzuki Alto, Toyota Crown, Mazda CX-60, Honda Civic/Civic Type R, либо одна из трех моделей Nissan – X-Trail, Fairlady Z и Sakura (она же Mitsubishi eK). Среди представителей иностранных брендов – электрические BMW iX и Hyundai Ioniq 5, Range Rover и Renault Arkana.
Помимо «Автомобиля года», жюри также предстоит выбрать «Самый красивый автомобиль» и «Самый технологичный автомобиль». Победителей по всех категориях объявят 8 декабря.
В прошлом году обладателем титула лучшего автомобиля на японском рынке стал хэтчбек Nissan Note, который боролся за это звание с Toyota GR86/Subaru BRZ, Toyota Land Cruiser 300, Chevrolet Corvette и другими финалистами.