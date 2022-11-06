Редкий Porsche 911 GT2 RS выставили на продажу

Модификация GT2 и тем более GT2 RS обычно означает конец жизненного цикла спорткара Porsche 911 каждого поколения, поскольку самый экстремальный вариант купе выходит тогда, когда немецкая марка уже готова выпустить модель свежей генерации. Правда, учитывая, что подобные автомобили собираются ограниченным тиражом, даже спорткар прошлого поколения является отличным выбором для коллекционера. Особенно если машина находится в хорошем техническом состоянии.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Премьера Porsche 911 GT2 на базе купе поколения 997 состоялась в 2007 году, а тремя годами позже, в 2010, был показан ещё более экстремальный вариант суперкара — модификация 911 GT2 RS. Тираж модели ограничили всего 500 экземплярами, что сделало купе редкостью еще в момент официальных продаж. Но сейчас один такой автомобиль появился на рынке.

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Купе цвета Carrara White с черными 19-дюймовыми колесами с центральной гайкой, обутыми в шины Michelin Pilot Sport Cup 2, имеет черно-красный салон с отделкой кожей и алькантарой. Декоративные панели в интерьере выполнены из углепластика. Естественно, спорткар отличается богатой для этой модификации комплектацией.

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Главная фишка 911 GT2 RS — двигатель. Модель оснащена 620-сильным 3,6-литровым оппозитным турбомотором, который сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Учитывая, что купе на 70 килограммов легче, чем 911 GT2 того же поколения, заднеприводный спорткар с места до 100 километров в час разгоняется за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость 330 километров в час.

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