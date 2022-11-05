Honda показала электромобиль с уникальным типом кузова. На Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE-2022) дебютировал прототип e:N2 — четырёхдверка с необычным форм-фактором, которую можно считать электрическим аналогом семейства Civic. По неофициальным данным, серийная Honda e:N2 дебютирует в течение четырёх лет и будет конкурировать с Toyota bZ3 и Tesla Model 3, то есть речь идёт о недорогом электромобиле длиной 4,6-4,7 метра.

Фото: © Honda e:N2 © Honda e:N2

Информации о Honda e:N2 минимум: автопроизводитель не стал показывать салон, не опубликовал подробностей о технике и не стал уточнять сроки дебюта серийной версии. Однако год назад Honda засветила пять электромобилей и обнародовала стратегию электрификации модельного ряда в Китае до 2026 года, так что план японского автогиганта понятен.

В пресс-релизе сказано, что тип кузова e:N2 «не относится ни к одной из существующих категорий», и формально это правда — в общепринятые представления о седане, хэтчбеке или вседорожнике новинка не укладывается. Впрочем, китайские СМИ поспешили назвать «двойку» кроссовером. По форм-фактору e:N2 похожа и на паркетник e:N SUV, и на купе e:N GT — обе модели показали в виде прототипов год назад. Можно сделать вывод, что за двенадцать месяцев электрокар стал ближе к серии.