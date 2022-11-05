Дрифтовые Chevrolet и Nissan сравнили в дрэг-рейсинге

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. Новый выпуск стал противостоянием двух машин, которые с момента рождения абсолютно не предназначены для гонки по прямой — дуэль по дрэг-рейсингу собрала на одной трассе подготовленные к профессиональному дрифту спорткары Chevrolet Camaro и Nissan 240SX, представляюшие две эпохи автомобилестроения.

Фото: © Hoonigan © Hoonigan

Выпущенный в 1990 году Nissan 240SX подготовлен к участию в чемпионате Formula Drift в классе ProSpec. Особенностью купе стал 6,2-литровый турбированный V8, который выдает 720 сил. Вся мощь через 4-ступенчатую механическую коробку передач обрушивается на задние колёса. Весит такой автомобиль около 1400 килограммов.

Спустя 30 лет, в 2010 году, с конвейера сошёл Chevrolet Camaro, который превратился в автомобиль для топового класса Formula Drift. Купе массой менее 1200 килограммов оснащено 600-сильным 7,0-литровым V8 с аналогичной 4-ступенчатой «механикой» и задним приводом.