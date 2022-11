Дрифтовые Chevrolet и Nissan сравнили в дрэг-рейсинге

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, представила очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. Новый выпуск стал противостоянием двух машин, которые с момента рождения абсолютно не предназначены для гонки по прямой — дуэль по дрэг-рейсингу собрала на одной трассе подготовленные к профессиональному дрифту спорткары Chevrolet Camaro и Nissan 240SX, представляюшие две эпохи автомобилестроения.