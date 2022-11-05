Представлен роскошный рамный пикап Changan Lantop

Фирма Changan представила роскошный рамный пикап Lantop. Новинка будет предлагаться только с двухрядной кабиной и пятиместным салоном в богатых комплектациях. По салону флагманский грузовичок Changan унифицирован с кроссоверами: ставка сделана на «цифровой» кокпит с парой 12,3-дюймовых экранов, есть «парящий» центральный тоннель, электромеханический стояночный тормоз и нефиксируемый селектор автомата. Продажи в Поднебесной начнутся 10 ноября.

Фото: © Changan Lantop © Changan Lantop

Внешность Changan Lantop была раскрыта в августе, причём Минпромторг показал и длиннобазный 5,6-метровый пикап, и внедорожную версию со шноркелем и «зубастыми» шинами. Однако для знакомства журналистам дали обычный пикап длиной 5,35 метра со 160-сантиметровой грузовой платформой.

Интерьер новинки оказался схож с кроссоверами Changan, причём архитектура салона пикапа напоминает не об эпатажных моделях линейки Uni, а о недорогом паркетнике CS35 Plus. Есть электрорегулировки и вентиляция передних кресел, отделка искусственной кожей, мультируль, цифровая приборная панель, а ездовые режимы переключаются гранёной шайбой.

На старте продаж предложат пикапы с бензиновым четырёхцилиндровым 2,0-литровым турбомотором (233 силы, 390 Нм), 8-ступенчатым автоматом ZF и жёстко подключаемым полным приводом. По шасси откровений нет: подвеска пружинная, спереди — двухрычажка, сзади — неразрезной мост. По неподтверждённым данным, Changan готовит ещё и дизельную версию с двигателем Great Wall.