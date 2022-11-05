Уникальная опция Lada Vesta NG подтверждена официально

Уникальная опция Vesta NG (New Generation), которой никогда не было на серийных автомобилях Lada, подтверждена официально. Портал «Лада.онлайн» обнаружил в руководстве по эксплуатации Vesta NG рисунки, которые описывают принцип работы системы контроля слепых зон (КСЗ). В заводской брошюре указано, что система КСЗ является опцией и предназначена для оповещения водителя о нахождении в «слепой» зоне другого автомобиля или мотоцикла.

Фото: © Lada Vesta SW Cross NG, platesmania.com / gleb © Lada Vesta SW Cross NG, platesmania.com / gleb

Система КСЗ является прерогативой комплектации Luxe, но такие Lada Vesta NG в свободную продажу не поступили: модификации с портретно-ориентированным тачскрином и самыми передовыми опциями остались в корпоративном парке АвтоВАЗа. Снаружи седаны и универсалы с системой КСЗ можно узнать по светодиодной индикации в боковых зеркалах.

Вполне вероятно, что после возобновления серийного производства Lada Vesta будущей весной система КСЗ появится не сразу или не появится вовсе. Дело в том, что АвтоВАЗ в поисках альтернативных поставщиков важных электронных и механических компонентов, так что возвращение системы КСЗ едва ли будет приоритетной задачей.