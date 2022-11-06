В Курганской области автобусам разрешили выезжать на федеральные трассы

ГИБДД сняла запрет на движение пассажирских автобусов в Курганской области по федеральным трассам "Иртыш", Екатеринбург – Шадринск – Курган и на подъезде к Тюмени. Ограничение перестало действовать 6 ноября в 11.00, сообщает "Уралинформбюро".
Запрет на пассажирские перевозки по федеральным и региональным трассам был введен в Зауралье накануне. Причиной этого стали обильные снегопады и скользкое дорожное полотно. Ограничение продолжает действовать на подъезде Ишиму и всех региональных дорогах.
"Дорожные полицейские рекомендуют участникам движения соблюдать предельную осторожность и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также скоростной режим. Управлять транспортным средством следует осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия", – отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области.