В Курганской области автобусам разрешили выезжать на федеральные трассы

ГИБДД сняла запрет на движение пассажирских автобусов в Курганской области по федеральным трассам "Иртыш", Екатеринбург – Шадринск – Курган и на подъезде к Тюмени. Ограничение перестало действовать 6 ноября в 11.00, сообщает " Уралинформбюро ".

Запрет на пассажирские перевозки по федеральным и региональным трассам был введен в Зауралье накануне. Причиной этого стали обильные снегопады и скользкое дорожное полотно. Ограничение продолжает действовать на подъезде Ишиму и всех региональных дорогах.