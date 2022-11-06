Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
42 минуты назад

Новости автомира: в Курганской области автобусам разрешили выезжать на федеральные трассы

Уралинформбюро

ГИБДД сняла запрет на движение пассажирских автобусов в Курганской области по федеральным трассам "Иртыш", Екатеринбург – Шадринск – Курган и на подъезде к Тюмени. Ограничение перестало действовать 6 ноября в 11.00, сообщает "Уралинформбюро".

В Курганской области автобусам разрешили выезжать на федеральные трассы
Фото: УралинформбюроУралинформбюро

Запрет на пассажирские перевозки по федеральным и региональным трассам был введен в Зауралье накануне. Причиной этого стали обильные снегопады и скользкое дорожное полотно. Ограничение продолжает действовать на подъезде Ишиму и всех региональных дорогах.

"Дорожные полицейские рекомендуют участникам движения соблюдать предельную осторожность и соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также скоростной режим. Управлять транспортным средством следует осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия", – отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители