Mercedes-Benz сделал концепт-кар с питанием от фанатов видеоигр

Немецкий автопроизводитель, который на протяжении последних нескольких лет сотрудничает с мировым турниром по киберспорту League of Legends Esports в популярнейшей онлайн-игре League of Legends, представил созданный специально для чемпионата концепт-кар. Партнёром по проекту стала компания-разработчик игры Riot Games, совместно с которым Mercedes-Benz представил футуристичный прототип — главной особенностью «автомобиля» стал необычный источник энергии.

Поскольку прототип существует только в виртуальном мире, для создания новинки дизайнеры использовали метаматериалы. Традиционные колеса заменены некими гибкими энергетическими полями, которые интегрированы в основную структуру из биолюминесцентных частиц энергии и гибких структур. Центральным элементом дизайна является «энергетическое ядро», которое поддерживает не только «колёса», но и расположенную в центре пассажирскую ячейку.

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«Зонирующие молекулы» представляют собой полупрозрачный слой молекул, которые постоянно адаптируются к окружающей среде и позволяют Project SMNR принимать любую мыслимую форму и в любое время адаптироваться к «энергетическому ядру». Полупрозрачный слой не только позволяет увидеть интерьер шоу-кара, но и создает совершенно новое впечатление от языка дизайна и внешнего вида.

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