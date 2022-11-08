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1 час назад

Приостановлено движение по Крымскому мосту

Свободная прессаиещё 13

Сегодня, 8 ноября, приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Транспорт не сможет здесь ездить с 4.00 до 16.00.

По Крымскому мосту приостановили движение
Фото: ТАССТАСС

«Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4.00 до 16.00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ», - сообщили в оперативном штабе Кубани.

Водителей просят на это время воздержаться от поездок.

При этом поезда по мосту ходят по прежнему расписанию. На время ограничения автомобильного движения решено запустить дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Автоновости,Марат Хуснуллин,
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