По Крымскому мосту приостановили движение

Сегодня, 8 ноября, приостановлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Транспорт не сможет здесь ездить с 4.00 до 16.00.

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«Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 4.00 до 16.00 8 ноября. Это связано с проведением технологических работ», - сообщили в оперативном штабе Кубани.

Водителей просят на это время воздержаться от поездок.

При этом поезда по мосту ходят по прежнему расписанию. На время ограничения автомобильного движения решено запустить дополнительный пригородный поезд по маршруту Керчь – Анапа.