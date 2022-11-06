Geely выйдет на рынок Европы с электромобилем Geely Geometry C

Китайский бренд Geely объявил о выходе на европейский рынок. Первой моделью, которая будет продаваться в Европе, станет электрический кроссовер Geely Geometry C. Автомобиль начнут продавать в Венгрии, Чехии и Словакии в первой половине 2023 года.

Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», марка уже подписала соглашение с венгерской компанией Grand Automotive Central Europe. Эта компания займется поставкой электромобилей из Китая и продажей в трех странах Европы через собственную дилерскую сеть. По словам гендиректора GACE Виктора Молнара, первые отзывы европейских клиентов об электромобилях Geely были положительными.