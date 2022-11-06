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57 минут назад

Новости автомира: Geely выйдет на рынок Европы с электромобилем Geely Geometry C в 2023 году

Южный автомобиль

Китайский бренд Geely объявил о выходе на европейский рынок. Первой моделью, которая будет продаваться в Европе, станет электрический кроссовер Geely Geometry C. Автомобиль начнут продавать в Венгрии, Чехии и Словакии в первой половине 2023 года.

Geely выйдет на рынок Европы с электромобилем Geely Geometry C
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», марка уже подписала соглашение с венгерской компанией Grand Automotive Central Europe. Эта компания займется поставкой электромобилей из Китая и продажей в трех странах Европы через собственную дилерскую сеть. По словам гендиректора GACE Виктора Молнара, первые отзывы европейских клиентов об электромобилях Geely были положительными.

Выход на европейский рынок станет значительным шагом ну пути Geely к глобализации. Кроссовер Geely Geometry C в небольших количествах собирается в Белоруссии на заводе «БелДжи», но в Европу машины будут поставлять напрямую из Китая. Мощность электромотора составляет 200 лошадиных сил. Емкость тяговых аккумуляторных батарей – 53 кВт·ч или 70 кВт·ч. Запас хода на полной зарядке составляет 400 и 550 километров соответственно.

Автоновости,Geely,
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