Geely начала продажи минивэна на 40% дешевле Toyota Alphard

Китайский холдинг Geely начал продажи роскошного электрического минивэна Zeekr 009. Однообъёмник длиной 5,2 метра с двухмоторной 544-сильной системой, трёхрядным салоном и тяговыми батареями ёмкостью 116 или 140 киловатт-часов предложил конкурентные цены. Базовый Zeekr 009 обойдётся в 499 тысяч юаней, более «дальнобойная» версия — в 588 тысяч юаней. Новинка оказалась на 40% дешевле гибридной Toyota Alphard (от 839 тысяч юаней).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Zeekr 009 базируется на архитектуре Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), что подразумевает безальтернативные электрические силовые установки. «Девятка» создана на основе платформы-скейтборда: между осями тяговый аккумулятор, обе подвески пневматические, спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — многорычажка.

Motor.ru

Силовая установка на старте продаж единственная — двухмоторная с пиковой отдачей 544 лошадиные силы и 686 Нм. Минивэн с колёсной базой 3,2 метра снаряжённой массой 2830 килограммов способен разменять 100 километров в час за 4,5 секунды и проехать без подзарядки от 702 до 822 километров по оптимистичному циклу CLTC.

Именно ёмкость тяговой батареи (116 или 140 киловатт-часов) отличает две комплектации Zeekr 009. Инженеры Geely позаботились об автономности: в обычном режиме активен только задний электромотор, а корпус минивэна впечатлил рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления.

Motor.ru

Обе комплектации роскошные: не нужно доплачивать за 19-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу, экран-кинотеатр диагональю 15,6 дюйма, проекционный экран, мультиконтурные кресла второго ряда с вентиляцией, оттоманками и столиками, контурную подсветку и раздельные зоны климат-контроля. Из необычных решений — сенсорные пульты в дверных картах.

Стартовая цена 499 тысяч юаней (эквивалент 4,25 миллиона рублей или 69,5 тысячи долларов) соответствует уровню премиум-бренда. Бензиновый моноприводный минивэн Hongqi HQ9 немногим дешевле.

Motor.ru