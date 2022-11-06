Geely начала продажи минивэна на 40% дешевле Toyota Alphard

Китайский холдинг Geely начал продажи роскошного электрического минивэна Zeekr 009. Однообъёмник длиной 5,2 метра с двухмоторной 544-сильной системой, трёхрядным салоном и тяговыми батареями ёмкостью 116 или 140 киловатт-часов предложил конкурентные цены. Базовый Zeekr 009 обойдётся в 499 тысяч юаней, более «дальнобойная» версия — в 588 тысяч юаней. Новинка оказалась на 40% дешевле гибридной Toyota Alphard (от 839 тысяч юаней).
Zeekr 009 базируется на архитектуре Geely SEA (Sustainable Experience Architecture), что подразумевает безальтернативные электрические силовые установки. «Девятка» создана на основе платформы-скейтборда: между осями тяговый аккумулятор, обе подвески пневматические, спереди — двойные поперечные рычаги, сзади — многорычажка.
Силовая установка на старте продаж единственная — двухмоторная с пиковой отдачей 544 лошадиные силы и 686 Нм. Минивэн с колёсной базой 3,2 метра снаряжённой массой 2830 килограммов способен разменять 100 километров в час за 4,5 секунды и проехать без подзарядки от 702 до 822 километров по оптимистичному циклу CLTC.
Именно ёмкость тяговой батареи (116 или 140 киловатт-часов) отличает две комплектации Zeekr 009. Инженеры Geely позаботились об автономности: в обычном режиме активен только задний электромотор, а корпус минивэна впечатлил рекордным коэффициентом аэродинамического сопротивления.
Обе комплектации роскошные: не нужно доплачивать за 19-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу, экран-кинотеатр диагональю 15,6 дюйма, проекционный экран, мультиконтурные кресла второго ряда с вентиляцией, оттоманками и столиками, контурную подсветку и раздельные зоны климат-контроля. Из необычных решений — сенсорные пульты в дверных картах.
Стартовая цена 499 тысяч юаней (эквивалент 4,25 миллиона рублей или 69,5 тысячи долларов) соответствует уровню премиум-бренда. Бензиновый моноприводный минивэн Hongqi HQ9 немногим дешевле.
Приём заказов на Zeekr 009 стартовал, первые клиенты получат свои минивэны до конца года. Экспортные поставки не за горами, ведь Geely создавала электромобили Zeekr с учётом сертификационных требований Европы и США. В России первенец суббренда Geely уже продают, а значит и минивэны у нас наверняка появятся.