Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят

В Минтрансе РФ заявили, что 8 ноября будет приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что движение машин через мост будет приостановлено в период с 04:00 до 16:00 мск из-за ремонтно-восстановительных работ.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал водителей не планировать поездки из региона в Краснодарский край и обратно 8 ноября с 04:00 до 16:00 через Крымский мост.

Он пояснил, что большегрузам следует выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Крыма в другие субъекты РФ и обратно.

Ранее сообщалось, что значительно сократилась очередь большегрузов перед Керченской переправой, дополняет РИА «Новости».