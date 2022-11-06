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1 час назад

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят

Илья Родин

В Минтрансе РФ заявили, что 8 ноября будет приостановлено движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве уточнили, что движение машин через мост будет приостановлено в период с 04:00 до 16:00 мск из-за ремонтно-восстановительных работ.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал водителей не планировать поездки из региона в Краснодарский край и обратно 8 ноября с 04:00 до 16:00 через Крымский мост.

Он пояснил, что большегрузам следует выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Крыма в другие субъекты РФ и обратно.

Названы сроки восстановления Крымского моста

Ранее сообщалось, что значительно сократилась очередь большегрузов перед Керченской переправой, дополняет РИА «Новости».

Уточняется, что в общей сложности в ней осталось 88 фур. Это связано с введенным с 27 октября транспортным ограничением, направленным на то, чтобы на полуостров могли без лишних проблем попасть грузовики с социально значимыми товарами.

Автоновости,Видео,Сергей Аксенов,Минтранс РФ,
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