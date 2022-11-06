Премиальные немецкие электромобили сравнили в дрэг-рейсинге

Доминированию Tesla в сегменте легковых электромобилей пришел конец, поскольку модели уровня Model S появились в гамме многих автопроизводителей. Свои электромобили выпускают Audi, Mercedes-Benz и Porsche, так что их RS e-tron GT, AMG EQE 53 4 Matic+ и Taycan Turbo соответственно стали участниками дрэг-гонки. Заезд на классическую дистанцию в четверть мили по прямой для могучих и роскошных электромобилей устроила редакция авторитетного немецкого журнала Auto Bild.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Помимо того, что все участники гонки родом из Германии, объединяет их двухмоторная силовая установка, обеспечивающая полный привод. Характеристики и масса электромобилей — разные, что и добавляет интриги.

Audi RS e-tron GT самый маломощный в трио — 646 сил и 830 Нм — но при этом модель едва ли не самая лёгкая (2365 килограммов). Porsche Taycan Turbo легче — 2337 килограммов — и мощнее, поскольку имеет в своем арсенале 680 сил и 850 Нм. А Mercedes-AMG EQE 53 4 Matic+ весит больше всех (2559 килограммов), но и выдает мощности и тяги больше остальных — 687 сил и 1000 Нм.