В России появился японский конкурент Hyundai Solaris

«Абсолютно новый автомобиль, без пробега и собственников», — автосалон Autosale.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

На российском рынке продолжают появляться машины, которые в обычных условиях не были бы конкурентоспособными и интересными россиянам. В этот раз речь идет о модели Suzuki Ciaz. Еще несколько лет назад японский производитель хотел поставить машину под названием Suzuki Alivio. Но не получилось из-за цены.

Компания Suzuki не имеет своего производства в РФ. Импорт конкурента Hyundai Solaris и Volkswagen Polo с производством внутри России не оставлял шансов на успех в конкуренции. Но в 2022 году Volkswagen и Hyundai/KIA приостановили работу на российском рынке. Опустевшие автосалоны оказались отличным местом для машины, похоже на корейские модели.

Конечно, стоимость автомобиля несравнима с предложением того же Hyundai до 24 февраля 2022 года. Автосалоны в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде просят за машину 1,9 млн рублей. Это за 4,5-метровый седан с 1,5-литровым мотором на 105 лошадиных сил, потребляющий только бензин АИ-95. Привод, конечно, передний.

Из опций стоит отметить парктроники сзади, камеру заднего вида, круиз-контроль и кондиционер. Есть еще бесключевой доступ и кнопка «Старт/стоп». Салон тканевый, есть электростеклоподъемники на всех четырех дверях.