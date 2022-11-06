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1 час назад

Под Липецком водитель покусал и избил гаишника во время движения

Газета.Ru

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который напал на автоинспектора, сообщает областное СУ СКР.

Водитель покусал и избил гаишника во время движения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел еще в мае текущего года в поселке Прибытковский Грязинского района. Инспектор ДПС остановил нетрезвого водителя и отстранил его от управления. Агрессивный липчанин несколько раз пнул дверь патрульного автомобиля ногой, после чего к водителю применили спецсредства и посадили его в салон на переднее пассажирское сиденье.

Уже в патрульной машине во время движения обвиняемый ударил полицейского головой по лицу и в плечо, а затем укусил палец правой руки. Также он ударил инспектора ногами.

«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый не признал, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы проверены следователем и опровергнуты собранными доказательствами», — рассказали следователи.

Уголовное дело направлено в суд, автомобилисту грозит до 5 лет лишения свободы, добавили в СУ СКР по Липецкой области.

Ранее сообщалось, что в Орловской области мужчина хотел помочь другу сбежать от гаишников и стал фигурантом уголовного дела.

Автоновости,Следственный комитет,ГИБДД,
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