МЧС призвало российских водителей срочно «переобуться»

Российским водителям необходимо вовремя сменить летние шины на зимние. Такой призыв к автомобилистам разместило на своих ресурсах МЧС России, сообщает «МИР 24».

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В ведомстве напомнили, что переход температуры воздуха с минусовых значений ночью на легкий плюс днем может создавать опасные ситуации на дорогах.