МЧС призвало российских водителей срочно «переобуться»

Российским водителям необходимо вовремя сменить летние шины на зимние. Такой призыв к автомобилистам разместило на своих ресурсах МЧС России, сообщает «МИР 24».
В ведомстве напомнили, что переход температуры воздуха с минусовых значений ночью на легкий плюс днем может создавать опасные ситуации на дорогах.
Ранее сообщалось, что в связи с похолоданием на московских шиномонтажах образовались внушительные очереди. Коммунальные службы столицы отчитались о готовности к противогололедной обработке дорог и тротуаров.