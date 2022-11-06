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59 минут назад

Новости автомира: МЧС призвало российских водителей срочно «переобуться»

Мир24

Российским водителям необходимо вовремя сменить летние шины на зимние. Такой призыв к автомобилистам разместило на своих ресурсах МЧС России, сообщает «МИР 24».

МЧС призвало российских водителей срочно «переобуться»
Фото: 

В ведомстве напомнили, что переход температуры воздуха с минусовых значений ночью на легкий плюс днем может создавать опасные ситуации на дорогах.

Ранее сообщалось, что в связи с похолоданием на московских шиномонтажах образовались внушительные очереди. Коммунальные службы столицы отчитались о готовности к противогололедной обработке дорог и тротуаров.

Автоновости,МЧС России,
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