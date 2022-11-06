Buick Century переродился в виде минивэна

С 1936 года американская марка Buick, с перерывами в несколько лет, выпустила на рынок шесть поколений модели Century. Автомобиль был доступен в виде классических седана, универсала и купе, но в 2022 году в линейку кузовов добавился минивэн. Такой вариант Buick Century представило совместное предприятие SAIC-GM эксклюзивно для китайского рынка. Сборка нового автомобиля, который уже официально представлен в виде серийной модели, также будет налажена только в Китае.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Несмотря на новый дизайн кузова в стилистике кроссовера Buick Envista, платформа у минивэна осталась прежней. При этом автомобиль стал длиннее и шире, а также получил увеличенную колёсную базу. Характерной особенностью новинки являются светодиодные фары в форме бумеранга, «акулий нос» решётки радиатора с рисунком в стиле традиционных карнизов китайской архитектуры.

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В салоне на 30-дюймовую цифровую панель приборов с разрешением 6K теперь вынесено управление второстепенными функциями автомобиля, что позволило отказаться от физических клавиш на передней панели. Селектор 9-ступенчатой автоматической коробки передач вынесен на подрулевой рычаг. На рынок новый Century выйдет в топовых версиях Avenir, которые имеют 6- или 4-местную компоновку салона с раздельными креслами.

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Оснащение модели включает в себя панорамную крышу, аудиосистему Bose с активным шумоподавлением, электропривод сидений, оснащенных обогревом, опорой для шеи и подставкой для ног, а также массажёром. Заявлена светодиодная подсветка салона, возможность голосового управления функциями комфорта, встроенный ароматизатор салона и другие опции — 13-литровый холодильник, 8-дюймовый тачскрин для пассажиров заднего ряда в четырехместном варианте.

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